"التربية" واتحاد الهيئات المحلية يشكلان لجنة لإعداد نظام ضريبة التربية

رام الله / سما /

اتفقت وزارة التربية والتعليم، مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد نظام لضريبة التربية والتعليم أو ما يسمى "ضريبة المعارف" التي يتم جبايتها سنوياً من قِبل الهيئات المحلية، في إطار إنفاذ قانون التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل الوزارة بصري صالح نيابةً عن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس الاتحاد موسى حديد، وعددا من المسؤولين من الجانبين، وتم البحث في آليات التعاون في هذا المجال، قبل السير قُدماً لاعتماد هذا النظام حسب الأصول.

وناقش الاجتماع آليات العمل على إنجاز هذا النظام بصيغة توافقية تنسجم والطموحات الوطنية في مجال استمرار الدعم المحلي للتربية والتعليم، وبما ينسجم مع عملية التطوير التربوي الشامل.