الرئيس يحضر مأدبة عشاء أقامها امبراطور اليابان

طوكيو /سما/

حضر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مأدبة عشاء أقامها امبراطور اليابان ناروهيتو، في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو، الى جانب ألفي مدعو من رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالي 180 دولة.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حضر اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو، في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو، الى جانب عدد من الرؤساء والشخصيات من مختلف دول العالم.

وكان الرئيس قد التقى في وقت سابق، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، وبحث معه آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات، حيث شكر الرئيس، اليابان على مواقفها وجهودها في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

كما منح الرئيس محمود عباس، في لقاء جمعه مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، وسام النجمة الكبرى من وسام القدس، اعترافا بدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين اليابان وفلسطين، وتقديرا لجهوده في دعم تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

والتقى الرئيس أمس الاثنين، وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.