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عدنان : حجب المواقع لها تداعيات خطيرة على الرواية الفلسطينية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدنان : حجب المواقع لها تداعيات خطيرة على الرواية الفلسطينية


جنين / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خضر عدنان، أن تداعيات حظر عشرات المواقع الإلكترونية من قبل السلطة، ستكون خطيرة على الرواية الفلسطينية التي تجابه الاحتلال "الإسرائيلي" وتفضح جرائمه.

وقال عدنان، :"إنّ سياسة الإعلام الرسمي الموجود تحت أمرة حزب واحد وموجه من قبل أمن السلطة، هو من أوصى بحظر المواقع الإخبارية".

وأضاف بأن تغييب المواقع الفلسطينية التي ـتنادي بطرد الاحتلال وفضح جرائمه، لا يأتي في المصلحة فلسطينية.

وتابع، "إنّ من حجب المواقع لسان حاله كمقولة فرعون (لا أريكم إلا ما أرى) وظن مخطئا أن هذا (سبيل الرشاد)".

ولفت القيادي عدنان، إلى انّ حظر السلطة للمواقع هو لتكميم الأفواه، في حين يعزز الاحتلال من صفحاته التي تحرض على قتل الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سياسة حظر المواقع ستشجع الاحتلال على إعلان حربه ضد الصحفيين الفلسطينيين.

واعتبر حظر السلطة للمواقع كمقدمة لملاحقات قضائية لصحفيي شعبنا، مطالباً نقابتي المحامين والصحفيين للتصدي لتلك القرارات المجحفة بحق الاعلام الفلسطيني.

ودعا عدنان، الصحفيين كافة إلى موقف احتجاجي ذد الجهات الرسمية التي قررت بإغلاق وحجب المواقع الإخبارية الفلسطينية، ومنع نقل الحقيقة في فضح جرائم الاحتلال.

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