الضابطة الجمركية تتلف بضائع منتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من التداول في جنين

جنين / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على قرار النيابة العامة، أتلف جهاز الضابطة الجمركية في محافظة جنين، ظهر اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من البضائع المنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية.

وأوضح البيان، أن عملية الإتلاف جرت بتشكيل لجنة مكونة من (الضابطة الجمركية، النيابة العامة، الشرطة، الدفاع المدني، والصحة)، وبحضور كل من: ممثل عن عطوفة محافظ جنين، قائد المنطقة، وممثلين عن كافة الاجهزة الامنية والوزارات الشريكة والمؤسسات الاهلية.