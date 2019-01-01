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أبو شمالة يتساءل: ما هو الضامن لإجراء انتخابات نزيهة مع وجود عقلية السلطة القمعية؟

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شمالة يتساءل: ما هو الضامن لإجراء انتخابات نزيهة مع وجود عقلية السلطة القمعية؟


غزة / سما/

أدان النائب عن حركة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة، بأشد العبارات قرار السلطة الفلسطينية حجب عدد من المواقع الإخبارية في محاولة منها لتكميم الأفواه ومنع حرية التعبير، في مخالفة صريحة للقانون.

وقال أبو شمالة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" هذا الإجراء الذي قامت به السلطة، اعتادت على ممارسته لمنع كل صوت معارض لها من ممارسة النقد الذي لا ترغب في سماعه، إضافةً لممارسات أخرى وصلت إلى حد فصل الموظفين وقطع رواتبهم تحت حجج وذرائع غير مقبولة في محاولة منها لإرهاب الناس"، على حد تعبيره.

وعبّر عن دهشته من الازدواجية التي تُمارسها السلطة في الوقت الذي تدعي فيه أنها مُقدمة على إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس التشريعي الفلسطيني، تقوم بتصفية عدد من المواقع الإخبارية المعارضة لها في الرأي، مُتسائلاً: "عن أي ديمقراطية تتحدث السلطة؟ وما هو الضامن لإجراء انتخابات نزيهة مع مثل هذه العقلية القمعية؟".

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