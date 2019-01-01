كوهين يشتكي أنشطة "الجهاد الإسلامي" ضد إسرائيل للرباعية

القدس المحتلة / سما /

التقى وزير الاقتصاد والصناعة والأمن السياسي الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء مع ممثل اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط جون كلارك.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" بأن كوهين تحدث مع كلارك عن الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذي ترعاه إيران الذي ينفذ أنشطته ضد إسرائيل من قطاع غزة.

وقال كوهين: "إن إسرائيل مستعدة وجاهزة لأي سيناريو وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سيادتها وأمن مواطنيها أينما دعت الحاجة".

وأضاف: "نتوقع من جميع دول العالم أن تفهم أن الأموال التي ترسلها إيران إلى قطاع غزة ليست مخصصة للمنظمات الخيرية ولكن فقط للأنشطة الإرهابية"، وفق زعمه.

وقال كوهين لكلارك: "إننا نرصد الخطر الحقيقي الذي يكمن فيه - علينا أن نفعل ذلك الآن حتى لا نكرر أخطاء الماضي".

وشدد على أن الوقت قد حان لقطع اليد الإيرانية التي تحاول إنشاء مواقع لها على حدود إسرائيل في قطاع غزة ومرتفعات الجولان، مضيفاً: "إنهم مهتمون بتدميرنا والعالم بحاجة إلى فهم أن النظام الإيراني يمثل خطرًا وجوديًاً".