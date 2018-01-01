  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تظاهرة نسائية في غزة ضد تفشي الفقر والبطالة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة نسائية في غزة ضد تفشي الفقر والبطالة


غزة / سما/


طالبت عشرات النساء الفلسطينيات في غزة اليوم الثلاثاء برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وإنقاذ السكان من تفشي الفقر والبطالة. 
وتظاهر النساء أمام حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية على أطراف شمال قطاع غزة، وهن يرفعن لافتات مناهضة للحصار الإسرائيلي وما يتضمنه من قيود على حياة السكان. 
وحملت التظاهرة شعار "نساء ضد الحصار" بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة المتواصلة منذ 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 12 عاما على القطاع. 
يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، أن حوالي 80 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وقالت أونروا ، في بيان ، إن ذلك "يأتي بعد سنوات من الحصار والجولات المتكررة من الأعمال العدائية والقلاقل السياسية"، مشيرة إلى أن حوالي مليون لاجئ من فلسطين يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية التي تقدمها لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. 

وصدر بيان أونروا بمناسبة إطلاق "قطر الخيرية" حملة بالتنسيق مع الوكالة لتوزيع 37 ألف وجبة لطلبة لاجئي فلسطين في 35 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة. وتحمل الحملة شعار "أنظمة غذائية لإنهاء الجوع في العالم" بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي يصادف 17 تشرين أول/أكتوبر من كل عام بغرض تعزيز أهمية الغذاء الصحي والعادات الغذائية الصحية.

 وقبل يومين حذرت وزارة التنمية الاجتماعية التي تديرها حركة حماس في غزة من أن مؤشرات الفقر في القطاع هي الأعلى على مستوى العالم. وفي حينه ، قال وكيل الوزارة غازي حمد ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن الجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية في قطاع غزة يغلب عليها الطابع الإغاثي. 
وذكر حمد أن المؤسسات الدولية لا تفي إلا بنحو 50 بالمئة من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أية جهود للتنمية، مطالبا بضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان القطاع عبر رفع الحصار الإسرائيلي. 
 

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

تنويه هام من وزارة المالية بغزة للموظفين حول الاستفادة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

518486C

اشتية يطلق موسم قطف الزيتون ويؤكد : منتوجنا الوطني أولوية ونسحميه

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام وقد يستشهد في أي لحظة

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"