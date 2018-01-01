تظاهرة نسائية في غزة ضد تفشي الفقر والبطالة

غزة / سما/



طالبت عشرات النساء الفلسطينيات في غزة اليوم الثلاثاء برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وإنقاذ السكان من تفشي الفقر والبطالة.

وتظاهر النساء أمام حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية على أطراف شمال قطاع غزة، وهن يرفعن لافتات مناهضة للحصار الإسرائيلي وما يتضمنه من قيود على حياة السكان.

وحملت التظاهرة شعار "نساء ضد الحصار" بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة المتواصلة منذ 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 12 عاما على القطاع.

يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، أن حوالي 80 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وقالت أونروا ، في بيان ، إن ذلك "يأتي بعد سنوات من الحصار والجولات المتكررة من الأعمال العدائية والقلاقل السياسية"، مشيرة إلى أن حوالي مليون لاجئ من فلسطين يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية التي تقدمها لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.



وصدر بيان أونروا بمناسبة إطلاق "قطر الخيرية" حملة بالتنسيق مع الوكالة لتوزيع 37 ألف وجبة لطلبة لاجئي فلسطين في 35 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة. وتحمل الحملة شعار "أنظمة غذائية لإنهاء الجوع في العالم" بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي يصادف 17 تشرين أول/أكتوبر من كل عام بغرض تعزيز أهمية الغذاء الصحي والعادات الغذائية الصحية.



وقبل يومين حذرت وزارة التنمية الاجتماعية التي تديرها حركة حماس في غزة من أن مؤشرات الفقر في القطاع هي الأعلى على مستوى العالم. وفي حينه ، قال وكيل الوزارة غازي حمد ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن الجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية في قطاع غزة يغلب عليها الطابع الإغاثي.

وذكر حمد أن المؤسسات الدولية لا تفي إلا بنحو 50 بالمئة من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أية جهود للتنمية، مطالبا بضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان القطاع عبر رفع الحصار الإسرائيلي.

