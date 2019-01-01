  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد نهائياً مع كوتينيو

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد نهائياً مع كوتينيو


وكالات / سما /

تحدث كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ عن اللاعب فيليب كوتينيو والتأثير الذي لعبه منذ وصوله من برشلونة على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وتمكن كوتينيو من تسجيل هدفين إلى جانب صناعة أربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات في جميع المسابقات خلال هذا الموسم ، مما أدى إلى الثناء عليه من رومينيجه وبعض الإداريين.

ويستطيع بايرن ميونخ تفعيل خيار التوقيع مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو في نهاية يونيو القادم ، لكن فشله من الناحية الفنية قد يتسبب باعادته إلى إسبانيا كما حدث مع خاميس رودريجيز.

وتعرض النجم البرازيلي لانتقادات من صحيفة “بيلد” الألمانية قبل أيام ، حيث أكدت بأن كوتينيو يحتاج إلى الكثير من أجل إقناع الجماهير ومجلس إدارة بايرن ميونخ للتوقيع معه بشكل نهائي”.

بايرن ميونخ يشيد بقدرات فيليب كوتينيو ولكنه يؤجل الحديث ضمه نهائياً.

وقال رومينيجه في مقابلة مع صحيفة “كيكر” الألمانية : “فيليب هو لاعب عال الجودة ولا يتصرف مثل بعض النجوم ، إنه شخص لطيف للغاية ويحظى بشعبية كبيرة هنا ، نحن راضون جداً عن هذه الصفقة”.

ومع ذلك ، فقد كان رومينيجه خجولاً جداً عندما تعلق الأمر بالحديث عن مستقبل كوتينيو مع بايرن ميونخ بعد انتهاء فترة الإعارة واضاف : “التعاقد نهائياً معه سيتقرر عندما تصل النقطة المناسبة في الوقت المناسب”.

#بايرن ميونخ #فيليب كوتينيو

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

تنويه هام من وزارة المالية بغزة للموظفين حول الاستفادة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام وقد يستشهد في أي لحظة

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"