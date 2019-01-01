بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد نهائياً مع كوتينيو

وكالات / سما /

تحدث كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ عن اللاعب فيليب كوتينيو والتأثير الذي لعبه منذ وصوله من برشلونة على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وتمكن كوتينيو من تسجيل هدفين إلى جانب صناعة أربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات في جميع المسابقات خلال هذا الموسم ، مما أدى إلى الثناء عليه من رومينيجه وبعض الإداريين.

ويستطيع بايرن ميونخ تفعيل خيار التوقيع مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو في نهاية يونيو القادم ، لكن فشله من الناحية الفنية قد يتسبب باعادته إلى إسبانيا كما حدث مع خاميس رودريجيز.

وتعرض النجم البرازيلي لانتقادات من صحيفة “بيلد” الألمانية قبل أيام ، حيث أكدت بأن كوتينيو يحتاج إلى الكثير من أجل إقناع الجماهير ومجلس إدارة بايرن ميونخ للتوقيع معه بشكل نهائي”.

بايرن ميونخ يشيد بقدرات فيليب كوتينيو ولكنه يؤجل الحديث ضمه نهائياً.

وقال رومينيجه في مقابلة مع صحيفة “كيكر” الألمانية : “فيليب هو لاعب عال الجودة ولا يتصرف مثل بعض النجوم ، إنه شخص لطيف للغاية ويحظى بشعبية كبيرة هنا ، نحن راضون جداً عن هذه الصفقة”.

ومع ذلك ، فقد كان رومينيجه خجولاً جداً عندما تعلق الأمر بالحديث عن مستقبل كوتينيو مع بايرن ميونخ بعد انتهاء فترة الإعارة واضاف : “التعاقد نهائياً معه سيتقرر عندما تصل النقطة المناسبة في الوقت المناسب”.