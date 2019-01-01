عشراوي تطالب الجهات المختصة بوقف قرار حجب عشرات المواقع الالكترونية

رام الله / سما /

عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن استيائها من قرار محكمة الصلح برام الله حجب 59 موقعا إلكترونيا وصفحة فيسبوكية في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إن إعاقة الوصول إلى مواقع الانترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي".

واعتبرت عشراوي ان الرقابة سواء على الانترنت او باقي أشكال الاتصال تمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وتعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالبت عشراوي في ختام بيانها الجهات المختصة وقف هذا القرار والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وبحق الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن رأيه، كما وطالبت بمراجعة قانون الجرائم الالكترونية.