  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي تطالب الجهات المختصة بوقف قرار حجب عشرات المواقع الالكترونية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن استيائها من قرار محكمة الصلح برام الله حجب 59 موقعا إلكترونيا وصفحة فيسبوكية في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إن إعاقة الوصول إلى مواقع الانترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي".

واعتبرت عشراوي ان الرقابة سواء على الانترنت او باقي أشكال الاتصال تمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وتعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالبت عشراوي في ختام بيانها الجهات المختصة وقف هذا القرار والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وبحق الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن رأيه، كما وطالبت بمراجعة قانون الجرائم الالكترونية.

#حنان عشراوي #المواقع الالكترونية

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

فلسطيني من غزة يجمع “ثروة” من الحجارة

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

الأخبار الرئيسية

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام وقد يستشهد في أي لحظة

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"