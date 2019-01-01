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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أجبر المقدسي سلطان بشير، اليوم الثلاثاء، على هدم منزله ببلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال أمين سر حركة فتح في جبل المكبر إياد بشير ، إن بشير شرع بهدم منزله المكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته نحو 50 مترا من قبل جرافة خاصة، تجبنا لتكاليف الهدم الباهظة.

وأضاف بشير، أن سلطات الاحتلال سلمته قرارا بالهدم قبل نحو شهر، ما أجبره على هدم منزله في حي بشير ذاتيا، الذي كان يقطن فيه هو وعائلته، بحجة قربة من "الشارع الاميركي"، الذي يؤدي إلى القنصلية الأميركية "غير القانونية" في القدس.

وأشار إلى أن المكبر تتعرض بين الحين والآخر، لإخطارات وقف البناء والهدم، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة، حيث تعرضت قبل شهر لعدة إخطارات في الهدم بالقرب من الشارع الأميركي.

#الاحتلال #جبل المكبر

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