"بيرزيت" الأولى على مستوى الوطن والـ86 على مستوى العالم في مسابقة "IEEEXtreme"

رام الله / سما /

حصدت جامعة بيرزيت غالبية المراكز العشرة الأولى على مستوى الوطن، وحلت في المرتبة 86 على مستوى العالم في مسابقة “IEEEXtreme” العالمية، التي نظمتها جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".

وحصد طلبة جامعة بيرزيت المراكز العشرة الأولى على مستوى الوطن باستثناء المركزين الثالث والرابع، من أصل 49 فريقاً مشاركاً من الجامعات على مستوى فلسطين، بينما حقق فريق الجامعة المركز 86 من أصل 4103 فرق مشاركة من الجامعات على مستوى العالم، متقدماً أكثر من 30 مركزاً عن العام الماضي.

وتقوم المسابقة التي تنظم سنويا، على حل مسائل في البرمجة على مدار يوم كامل في ظل أجواء حماسية يعيشها طلبة من كل أنحاء العالم في نفس الوقت.

وقال سكرتير الفرع الطلابي لـIEEE في جامعة بيرزيت الطالب محمود حسين إن حوالي 45 طالبا وطالبة شاركوا ضمن فرق الجامعة الــ16، وكانت مستويات الأسئلة لهذا العام صعبةً للغاية، ولكن بجهود الطلبة كانت النتيجة على المستويين المحلي والعالمي ممتازة.