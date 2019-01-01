  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بيرزيت" الأولى على مستوى الوطن والـ86 على مستوى العالم في مسابقة "IEEEXtreme"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حصدت جامعة بيرزيت غالبية المراكز العشرة الأولى على مستوى الوطن، وحلت في المرتبة 86 على مستوى العالم في مسابقة “IEEEXtreme” العالمية، التي نظمتها جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".

وحصد طلبة جامعة بيرزيت المراكز العشرة الأولى على مستوى الوطن باستثناء المركزين الثالث والرابع، من أصل 49 فريقاً مشاركاً من الجامعات على مستوى فلسطين، بينما حقق فريق الجامعة المركز 86 من أصل 4103 فرق مشاركة من الجامعات على مستوى العالم، متقدماً أكثر من 30 مركزاً عن العام الماضي.

وتقوم المسابقة التي تنظم سنويا، على حل مسائل في البرمجة على مدار يوم كامل في ظل أجواء حماسية يعيشها طلبة من كل أنحاء العالم في نفس الوقت.

وقال سكرتير الفرع الطلابي لـIEEE  في جامعة بيرزيت الطالب محمود حسين إن حوالي 45 طالبا وطالبة شاركوا ضمن فرق الجامعة الــ16، وكانت مستويات الأسئلة لهذا العام صعبةً للغاية، ولكن بجهود الطلبة كانت النتيجة على المستويين المحلي والعالمي ممتازة.

#جامعة بيرزيت

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

فلسطيني من غزة يجمع “ثروة” من الحجارة

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

الأخبار الرئيسية

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام وقد يستشهد في أي لحظة

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"