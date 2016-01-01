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ملك تايلاند يجرد قرينته الجديدة من كافة الألقاب الملكية بسبب عدم ولائها له

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك تايلاند يجرد قرينته الجديدة من كافة الألقاب الملكية بسبب عدم ولائها له


وكالات / سما /

أصدر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن أوامره بتجريد قرينته الملكية الجديدة من كافة الألقاب الملكية والعسكرية التي منحت لها قبل ثلاثة شهور فقط، وذلك لأنها سارت ضد رغباته وأظهرت عدم ولائها له، حسبما جاء في بيان صادر عن القصر، اليوم الإثنين.

كان قد تم تسمية سينيناترا ونجفاجيراباكدي قرينة ملكية نبيلة في تموز/يوليو الماضي عندما نشر القصر الملكي صورا فوتوغرافية لها مع الملك.

ومنحت ونجفاجيراباكدي هذه الألقاب بعد أقل من شهرين من زواج الملك بمضيفة الطيران سوثيدا فاجيرالونجكورن أنا أيوديا وتسميتها ملكة في أيار/مايو قبل مراسم تتويجه كملك.

وذكر بيان القصر اليوم أن سينياترا بذلت جهودا من أجل منع تسمية سوثيدا ملكة وأبدت طموحا لأن تصبح هي نفسها الملكة.

وأضاف البيان أن سينيناترا استغلت اسم الملك دون إذن منه في إصدار أوامر، الأمر الذي تسبب في حالة من الإرباك بين أفراد الشعب وأنها أرادت أيضا أن يقوم الملك بإعلاء وضعها إلى نفس المكانة التي تحظى بها الملكة.

يذكر أن فاجيرالونجكورن ورث العرش عن والده الملك بهوميبول أدولياديج الذي توفي في عام 2016 بعد 70 عاما من اعتلاء العرش.

يشار إلى أن فاجيرالونجكورن (67 عاما) تزوج أربع مرات.

وكانت سينيتاترا (34 عاما) أول شخص تمنح لقب زوجة ملكية منذ تحولت الملكية المطلقة في تايلاند إلى ملكية دستورية في عام 1932. وهي خدمت في السابق كممرضة بالجيش وكانت تحمل رتبة ميجور جنرال.

 
#ملك تايلاند #الألقاب الملكية

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