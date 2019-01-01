حماس: حجب السلطة للمواقع يكشف دورها الخطير بمحاربة الحقيقة

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حجب السلطة لـ 59 موقعًا وصفحة إلكترونية، يكشف دورها الخطير والمكمل للاحتلال الإسرائيلي في محاربة الحقيقة وكي الوعي الفلسطيني وتحصين رواية العدو.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان له الثلاثاء، "إن الحجب أتى بالتوازي مع الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على الرواية والمحتوى الفلسطيني، وخلال حملة التوعية من مخاطر ما يسمى بالمنسق وأساليب التحايل وطرق الشاباك في التواصل مع شرائح المجتمع".

وأضاف "هذه المشاريع المزدوجة بالإضافة إلى جرائم التنسيق الأمني بينهما لن تحجب الحقيقة، ولن تثني شعبنا وفصائله وشبابه ونخبه ومثقفيه عن مواصلة نضالهم ودورهم الوطني والقيمي في التصدي لأي مخططات وفضحها، ونشر ثقافة الوعي الأمني والمقاومة، وترسيخ القيم والمبادئ لدى أبناء شعبنا كافة، والتأثير في الرأي العام العالمي".