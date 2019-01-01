  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: حجب السلطة للمواقع يكشف دورها الخطير بمحاربة الحقيقة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: حجب السلطة للمواقع يكشف دورها الخطير بمحاربة الحقيقة


غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حجب السلطة  لـ 59 موقعًا وصفحة إلكترونية، يكشف دورها الخطير والمكمل للاحتلال الإسرائيلي في محاربة الحقيقة وكي الوعي الفلسطيني وتحصين رواية العدو.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان له الثلاثاء، "إن الحجب أتى بالتوازي مع الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على الرواية والمحتوى الفلسطيني، وخلال حملة التوعية من مخاطر ما يسمى بالمنسق وأساليب التحايل وطرق الشاباك في التواصل مع شرائح المجتمع".

وأضاف "هذه المشاريع المزدوجة بالإضافة إلى جرائم التنسيق الأمني بينهما لن تحجب الحقيقة، ولن تثني شعبنا وفصائله وشبابه ونخبه ومثقفيه عن مواصلة نضالهم ودورهم الوطني والقيمي في التصدي لأي مخططات وفضحها، ونشر ثقافة الوعي الأمني والمقاومة، وترسيخ القيم والمبادئ لدى أبناء شعبنا كافة، والتأثير في الرأي العام العالمي".

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

فلسطيني من غزة يجمع “ثروة” من الحجارة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

الأخبار الرئيسية

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام وقد يستشهد في أي لحظة

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

غانتس : نستطيع تشكيل حكومة

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"