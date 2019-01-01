دراسة: السفر يُسعد الناس أكثر من الزواج

وكالات / سما /

أكدت دراسة حديثة لموقع "بوكينغ" الإلكتروني أن السفر يجلب سعادة للإنسان تفوق تلك التي يشعر بها في يوم زفافه.



واستطلع فريق من الباحثين 1700 شخص من 17 دولة للحصول لمعرفة رأي الناس عن السعادة. وأظهرت النتائج أن 49% من المشاركين قالوا إنهم يشعرون بالسعادة عند السفر أكثر من شعورهم بالسعادة في يوم زفافهم.



كما قال نصف المشاركين إنهم يجدون السفر أكثر إثارة عاطفياً مقارنةً مع المشاعر التي تنتابهم أثناء مواعدة شخص من الجنس الآخر.



وذكر 45% أن الدعم العاطفي الذي حصلوا عليه أثناء السفر كان أكبر مما شعروا به عند ارتباطهم بشخص يحبونه.



وعندما طُلب من المرتبطين في علاقة حب، تصنيف الأنشطة التي جعلتهم سعداء مقارنة مع السفر، قال 70% منهم، إن السفر إلى مكان جديد، جعلهم أكثر سعادة من شراء الأشياء المادية.



ووفقاً للعلماء فإن السفر الذي ينطوي على تجربة أشياء جديدة يساعد على إطلاق هرمونات الإندروفين والأوكسيتوسين، المسؤولة عن تحسين المزاج، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا.