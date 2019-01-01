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قطر تبتكر برنامجاً إلكترونياً لمحاربة الدعاية.. تعرف عليه

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تبتكر برنامجاً إلكترونياً لمحاربة الدعاية.. تعرف عليه


وكالات / سما /

توصلت جامعة حمد بن خليفة في قطر لابتكار برنامج إلكتروني لتقييم الأخبار، والمواد الإعلامية لأهم وسائل الإعلام العالمية، بهدف الحماية من الأخبار المزيفة والدعاية.

وتهدف تلك الآلية وفقا لأحد علماء معهد قطر لأبحاث الكمبيوتر بجامعة "حمد بن خليفة"، بريسلاف ناكوف لتحليل الأخبار في وسائل الإعلام العربية والإنجليزية، كما تم إجراء تجارب على وسائل إعلام ناطقة بلغات أخرى، مشيرا أن خوارزمية (الغوريتم) البرنامج لا ترتبط كثيرا بلغات محددة.

وأوضح أن البرنامج يعمل على تحليل المواد الإخبارية بالاعتماد على عدد من المواصفات، تأخذ بعين الاعتبار الكلمات المستخدمة وسياقاتها، وما إذا كان النص يعتمد أسلوبا عاطفيا، أو أسلوبا ذاتيا، وما إذا كان النص يحتوي على تناقض في محتواه، أو محاولات فرض رأي، ومدى ارتباط عنوان الخبر بالنص، وتحديد المواضيع التي تناقش في وسائل الإعلام وردة فعل المتابعين لها، وما إذا كانت تعتمد كمرجع يعتمده الناس لدعم مواقفهم.

وأشار إلى ان البرنامج من اهم البرامج والخوزميات في محاربة الشائعات.

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