  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أهم التوصيات في حال سرقة هاتفك الذكي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهم التوصيات في حال سرقة هاتفك الذكي


وكالات / سما /

أوصت منظمة حماية المستهلك الروسية بالخطوات الواجب اتخاذها لحماية البيانات الشخصية في حالة سرقة هاتفك الذكي، وبينت المنظمة في بيان لها أهم التوصيات اللازمة في هذه الحالة.

وجاء في البيان :"بالنسبة للمجرمين، يصبح استخدام المعلومات المسروقة أمرا جذابا، حيث يستطيع السارق ببساطة الوصول إلى معلوماتك الشخصية، لذلك يجب حمايتها بشكل موثوق والتأكد من قبل الهاتف".

وتؤكد المنظمة على أهمية تفعيل القدرة على قفل الهاتف الذكي عن بعد حتى يمكنه منع الوصول إلى البيانات وحتى محوه. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك استخدام رمز معقد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الحيوية والنسخ الاحتياطي بشكل منتظم وتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات في حساب الـ"جي ميل" فقط، يجب الاحتفاظ بالرقم التسلسلي لجهازك، الموجود في إعدادات لأنه قد يكون مفيدًا في حالة سرقة الجهاز.

إذا كان الهاتف قد سرق بالفعل، فستحتاج إلى الاتصال برقمك من هاتف آخر، وإذا لم تكن هناك إجابة، فحاول تتبع الموقع باستخدام الخاصية المناسبة ومحو جميع المعلومات عن بعد، ويجب عليك حظر بطاقة الاتصال والبطاقات المصرفية المرتبطة بالهاتف فورًا، وكذلك التحقق من حسابات محاولات تسجيل الدخول.

وتؤكد المنظمة على ضرورة الاتصال الفوري بقسم الشرطة في مكان السرقة، ويقول الخبراء: "كل يوم في روسيا، تتم سرقة آلاف الهواتف الذكية. ومع ذلك، من الواضح أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف خمس مرات أخرى على الأقل، لأن معظم الضحايا لا يتصلون بالشرطة لإخبارهم عن الجريمة".

#الهاتف #السرقة

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

فلسطيني من غزة يجمع “ثروة” من الحجارة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

تنويه هام من وزارة المالية بغزة للموظفين حول الاستفادة من المستحقات

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

الأخبار الرئيسية

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام في سجون اسرائيل

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

غانتس : نستطيع تشكيل حكومة

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة