أهم التوصيات في حال سرقة هاتفك الذكي

وكالات / سما /

أوصت منظمة حماية المستهلك الروسية بالخطوات الواجب اتخاذها لحماية البيانات الشخصية في حالة سرقة هاتفك الذكي، وبينت المنظمة في بيان لها أهم التوصيات اللازمة في هذه الحالة.

وجاء في البيان :"بالنسبة للمجرمين، يصبح استخدام المعلومات المسروقة أمرا جذابا، حيث يستطيع السارق ببساطة الوصول إلى معلوماتك الشخصية، لذلك يجب حمايتها بشكل موثوق والتأكد من قبل الهاتف".

وتؤكد المنظمة على أهمية تفعيل القدرة على قفل الهاتف الذكي عن بعد حتى يمكنه منع الوصول إلى البيانات وحتى محوه. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك استخدام رمز معقد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الحيوية والنسخ الاحتياطي بشكل منتظم وتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات في حساب الـ"جي ميل" فقط، يجب الاحتفاظ بالرقم التسلسلي لجهازك، الموجود في إعدادات لأنه قد يكون مفيدًا في حالة سرقة الجهاز.

إذا كان الهاتف قد سرق بالفعل، فستحتاج إلى الاتصال برقمك من هاتف آخر، وإذا لم تكن هناك إجابة، فحاول تتبع الموقع باستخدام الخاصية المناسبة ومحو جميع المعلومات عن بعد، ويجب عليك حظر بطاقة الاتصال والبطاقات المصرفية المرتبطة بالهاتف فورًا، وكذلك التحقق من حسابات محاولات تسجيل الدخول.

وتؤكد المنظمة على ضرورة الاتصال الفوري بقسم الشرطة في مكان السرقة، ويقول الخبراء: "كل يوم في روسيا، تتم سرقة آلاف الهواتف الذكية. ومع ذلك، من الواضح أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف خمس مرات أخرى على الأقل، لأن معظم الضحايا لا يتصلون بالشرطة لإخبارهم عن الجريمة".