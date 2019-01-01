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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بينهم شقيقان من الضفة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الثلاثاء، 14 مواطناً من الضفة، بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن ثمانية مقدسيين على الأقل جرى اعتقالهم من بلدة العيسوية، وهم: محمد بسام عبيد، ومحمد وليد عبيد، ومحمد زكريا عليان، ونور ماهر محيسن، وعبد ثائر محمود، وأحمد أبو رومي، وحسام عليان، ووديع عليان.

فيما اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من عدة بلدات في محافظة بيت لحم وهم: محمد سليمان الشاعر، وأحمد خالد اللحام، إضافة إلى حيان إبراهيم طقاطقة، وشقيقه رداد.

ومن محافظة رام الله والبيرة، أُعتقل المواطن عمار عادل زهران من بلدة دير أبو مشعل، والمواطن عبد حامد حمدان من بلدة بيت سيرا.

#الاحتلال

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