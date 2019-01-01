انتصاران ثمينان لخدمات المغازي والقادسية

الوسطى / غزة /

حقق خدمات المغازي فوزا غاليا على نظيره خدمات البريج (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي المغازي ماجد بن حمد (80), ومصطفى الهسي (89), بينما أحرز هدف البريج إبراهيم وشاح (60).

ورفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس, وبقي رصيد الخاسر 10 نقاط في المركز الثامن.

القادسية – نماء (1-0)

وتفوق القادسية على منافسه نماء بصعوبة (1-0)

وأحرز هدف القادسية محمود الحبيبي (74), ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر, ويبقى رصيد نماء 7 نقاط أيضا في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وأكمل القادسية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود الغول (90).