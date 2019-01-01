شاهد الصور : عظام وقبور منبوشة بإحدى المقابر تثير صدمة الأردنيين

عمان / وكالات /

أصيب أردنيون بالصدمة جراء أعمال تخريبية في إحدى المقابر القديمة، بمدينة إربد الواقعة شمال البلاد.



ونشرت مواقع أردنية صورا، لجماجم وبقايا عظام بشرية ملقاة على الأرض بعد استخراجها من قبور بمقبرة تل إربد، وسط حديث عن أن أحد المتعهدين قام بنبش بعضها بعد بيع مواقع جديدة للدفن.



لكن بلدية إربد نفت ذلك، وقال إن "ترك العظام بجانب القبور يعطي مؤشرا أن هدف العملية تخريبي فقط".



وتشهد المقبرة بين الحين والآخر أعمالا تخريبية ونبشا للقبور، للبحث عن دفائن وكنوز، بسبب وقوع المقبرة على تل إربد الأثري وسورها القديم الذي يعود إلى سنوات قبل الميلاد.