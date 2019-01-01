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نقابة الصحفيين: قررنا التوجه للقضاء للطعن بقرار حظر المواقع الإلكترونية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين: قررنا التوجه للقضاء للطعن بقرار حظر المواقع الإلكترونية


رام الله / سما /

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن النقابة ستتوجه للقضاء للاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب المواقع الإلكترونية.

وأكد أبو بكر في مؤتمر صحفي صباح اليوم، على ضرورة التراجع عن القرار الذي اعتبرته النقابة يوم أسود في تاريخ الإعلام الفلسطيني.

وأصدرت محكمة صلح رام الله، الاثنين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام للسلطة، من بينها موقع وكالة شهاب للأنباء.

ووجهت منظمة سكاي لاين الدولية برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة السيد "ديفيد كاي" بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.

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