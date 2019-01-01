رجل اعمال اماراتي يدعو لاستمرار التظاهر في لبنان ويهاجم نصر الله

دبي / وكالات/

علّق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على المُظاهرات في لبنان في فيديو بثّه على صفحته في “تويتر”.

وفيه، هاجم أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله قائلاً: ”سمعت كلام حسن نصرالله عن الانتفاضة الشعبية واستهزائه بالشعب الثائر على الفقر والفساد، ومحاولة إنقاذ حكومته التي تسببت بكل الخراب بحجة انه لن يكون بالإمكان تشكيل حكومة جديدة”.

وتابع: ”خطاب نصرالله مليء بالكذب والمحاولات الضعيفة، محاولة منه لإنقاذ حكومته وحماية سيطرته على لبنان وقراره، أرجو من اللبنانيين عدم الإنصات لكلامهم، والاستمرار بانتفاضتهم ضد الظلم وتحرير لبنان واستعادة القرار والكرامة”.

وخاطب الحبتور الجيش اللبناني قائلاً: “‏أتوجه إلى الجيش اللبناني متمنياً أن يكون على أتم استعداد وجريئاً في حمايته لأخوانه وأخواته اللبنانيين من أي هجوم سيتعرضون له من عناصر ‎حزب_الله و ‎#حركة_أمل. تهديد ‎نصرالله واضحاً في خطابه البارحة ونرى تعدي حزبيين تابعين لبري على المتظاهرين.