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غانتس : نستطيع تشكيل حكومة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : نستطيع تشكيل حكومة


القدس المحتلة/سما/

 أعرب زعيم تحالف "ابيض وازرق" بني غانتس عن تفاؤله بامكانية تشكيل حكومة جديدة، بعد ان اخفق نتنياهو في تشكيل حكومة ضمن الفترة الزمنية المحددة.

ومن المتوقع أن يتلقى غانتس كتاب التكليف من الرئيس روبن ريفلين هذا الأسبوع لتشكيل حكومة جديدة - وسيكون أمامه 28 يومًا لتقديم الحكومة".

وتشير التقديرات إلى أن احتمال تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية المشتركة.

واضاف غانس صباح اليوم الثلاثاء "نحن متفائلون بأننا نستطيع تشكيل حكومة".

ومباشرة بعد استلام التكليف، سيبدا تحالف "الأزرق والأبيض" ، التوجه أولا إلى الليكود بهدف تشكيل الائتلاف الحكومي القادم بدء . وبعد ذلك فقط سيتم دعوة جميع قادة الأحزاب لحضور اجتماعات منفصلة ، بما في ذلك ممثلو القائمة العربية المشتركة.

ونقلت "قناة كان العبرية" اليوم الثلاثاء عن "غانتس" قوله، "سأدعو رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع بأربع أعين بيننا".

وقال الأزرق والأبيض:" عازمون على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية بقيادة بيني غانتس".

ولدى غانتس أيضًا خيار بتشكيل حكومة أقلية دون جمع 61 عضوًا من الكنيست ، وهذا من خلال الدعم الخارجي للقائمة المشتركة وستبدأ فترة مدتها 21 يومًا يستطيع خلالها كل عضو في الكنيست صياغة 61 توقيعًا لدعم تفويض تشكيل الحكومة وتقديم طلب خطي إلى الرئيس بشأن هذه القضية.

ويعدّ حزب غانتس المنتمي لتيار الوسط، أكبر الفائزين في الانتخابات، لكنه لم يحقق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة منفردا. وإذا أخفق غانتس في المهمة أيضا فسيتحتم إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة منذ أبريل/نيسان الماضي.

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