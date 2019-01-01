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ترودو يتعهد بعد فوز حزبه في الانتخابات بجعل حياة الكنديين أكثر رفاهية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترودو يتعهد بعد فوز حزبه في الانتخابات بجعل حياة الكنديين أكثر رفاهية


مونتريال/ وكالات/

وعد زعيم الحزب الليبرالي الكندي رئيس وزراء البلاد، جاستين ترودو، بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية بأن يجعل الحياة في كندا أسهل ويتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة تغير المناخ.

ونقلت قناة "CityTV" المحلية عن تصريح لترودو أثناء كلمة ألقاها في مدينة مونتريال بعد انتصار حزبه، أمس الاثنين قوله: "رفض الكنديون الانفصال والسلبية. إنهم رفضوا تخفيض النفقات والتقشف، وصوتوا لحل أحدث القضايا الموجودة والأعمال الحاسمة في مجال تغير المناخ".

وأضاف: "سنجعل الحياة أكثر سهولة، وسنكافح تغير المناخ وسنزيل الأسلحة من شوارعنا، وسنواصل الاستثمار في الكنديين".

وشكر ترودو أنصاره من الحزب الليبرالي والمتطوعين وزعماء الأحزاب الأخرى وأسرهم.

من جانبه أعلن زعيم الحزب المحافظ الكندي، وهو المنافس الرئيسي للحزب الليبرالي، إندريو شير، أنه  شخصيا هنأ ترودو بانتصاره.

واعتمادا على نتائج الفرز التمهيدي للأصوات في جميع الـ338 منطقة انتخابية كندية لم يتمكن الحزب الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، والذي يتصدر في الانتخابات البرلمانية، من الحصول على الأغلبية الساحقة أي 170 مقعدا. وسيتعين على الحزب حاليا البحث عن شريك له في البرلمان. أما الحزب المحافظ ففاز في 119 منطقة انتخابية.

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