الرئيس يحضر حفل تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو

رام الله / سما /

حضر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو، في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو، الى جانب ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية "إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".

وكان سيادته قد التقى في وقت سابق، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، وبحث معه آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات، حيث شكر الرئيس، اليابان على مواقفها وجهودها في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

كما منح الرئيس محمود عباس، في لقاء جمعه مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، وسام النجمة الكبرى من وسام القدس، اعترافا بدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين اليابان وفلسطين، وتقديرا لجهوده في دعم تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، التقى سيادته أمس الإثنين، وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.

وكان الرئيس محمود عباس، قد وصل أمس، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.