الاتحاد الإسباني يمنح برشلونة وريال مدريد مهلة أخيرة

وكالات / سما /

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل تحديد الموعد الجديد لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ودلك بعدما اعترضت رابطة الليجا على اقتراح الغريمين التقليديين.

وكان من المُقرر إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري، إلا أن الاتحاد الإسباني قرر تأجيله بسبب الاضطرابات الأمنية في إقليم كتالونيا، وقد طلبت لجنة المسابقات من الناديين تحديد موعد جديد للمباراة قبل يوم الاثنين (أمس).

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي”، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لم تعلن عن الموعد الجديد للكلاسيكو، مساء أمس الاثنين، بسبب اعتراض رابطة الليجا على التاريخ الذي اقترحه برشلونة وريال مدريد (18 ديمسبر 2019).

وترغب الرابطة في إقامة الكلاسيكو يوم 4 أو 7 ديسمبر بدلاً من 18 من ذات الشهر، لحماية المصالح الاقتصادية للأندية الأخرى، حيث ترى أن الفرق المتنافسة في بطولة كأس إسبانيا يوم 18 ديسمبر ستعاني من خسارة أموال التلفزيون، حيث سيستحوذ الكلاسيكو على نسبة الأسد.

وأضافت الإذاعة المذكورة: “لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم منحت البارسا وريال مدريد مهلة حتى الساعة 20:00 بتوقيت إسبانيا اليوم الثلاثاء، من أجل الرد على طلب رابطة الليجا التي لم توافق على إقامة الكلاسيكو في 18 ديسمبر”.

وسيكون على الناديين تقديم أدلتها حول إقامة الكلاسيكو في 18 ديسمبر، وتشير المعطيات الحالية إلى أن أدلة رابطة الليجا قوية، وهو ما دفع لجنة المسابقات لتأجيل تحديد موعد المواجهة المرتقبة بين قطبي الدوري الإسباني.