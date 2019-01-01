رابط الاستعلام عن نتائج البحث الميداني للأسر الفقيرة بغزة

غزة / سما /

نشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة رابطا إلكترونيا للموطنين للاستعلام عن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها طواقم البحث الميداني التابعة للوزارة في كافة المحافظات ضمن مشروع البحث الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان إن مشروع البحث الاجتماعي الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن هو من أهم وأبرز المشاريع الحكومية، ويستهدف الوصول لكل أسرة فقيرة محتاجة للسكن، وتوفير قاعدة بيانات كبيرة لهم.

وشدد سرحان على أن وزارته تبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على تمويل لمشاريع إسكانية خاصة بالأسر الفقيرة.

وأكد سرحان أن طواقم البحث الميداني المنتشرة في كافة محافظات القطاع أنجزت بحث (35) ألف حالة ميدانية، وتم إدخال البيانات الخاصة بهم عبر استمارات بحثية في برامج محوسبة صممت خصيصا لهذا الشأن.

وأعرب سرحان عن أمله بانتهاء طواقم البحث الميداني من حالات البحث، وذلك لدراسة كافة الملفات وتجهيزها بصورة نهائية.

وثمن سرحان جهود طواقم البحث الميداني وعملهم الدؤوب لإنجاز هذا المشروع الوطني المهم.

رابط الاستعلام