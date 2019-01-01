  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رابط الاستعلام عن نتائج البحث الميداني للأسر الفقيرة بغزة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط الاستعلام عن نتائج البحث الميداني للأسر الفقيرة بغزة


غزة / سما /

نشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة رابطا إلكترونيا للموطنين للاستعلام عن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها طواقم البحث الميداني التابعة للوزارة في كافة المحافظات ضمن مشروع البحث الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان إن مشروع البحث الاجتماعي الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن هو من أهم وأبرز المشاريع الحكومية، ويستهدف الوصول لكل أسرة فقيرة محتاجة للسكن، وتوفير قاعدة بيانات كبيرة لهم.

وشدد سرحان على أن وزارته تبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على تمويل لمشاريع إسكانية خاصة بالأسر الفقيرة.

وأكد سرحان أن طواقم البحث الميداني المنتشرة في كافة محافظات القطاع أنجزت بحث (35) ألف حالة ميدانية، وتم إدخال البيانات الخاصة بهم عبر استمارات بحثية في برامج محوسبة صممت خصيصا لهذا الشأن.

وأعرب سرحان عن أمله بانتهاء طواقم البحث الميداني من حالات البحث، وذلك لدراسة كافة الملفات وتجهيزها بصورة نهائية.

وثمن سرحان جهود طواقم البحث الميداني وعملهم الدؤوب لإنجاز هذا المشروع الوطني المهم.

رابط الاستعلام

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

فلسطيني من غزة يجمع “ثروة” من الحجارة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

تنويه هام من وزارة المالية بغزة للموظفين حول الاستفادة من المستحقات

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

الأخبار الرئيسية

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام في سجون اسرائيل

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

غانتس : نستطيع تشكيل حكومة

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة