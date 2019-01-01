فرانس فوتبول تكشف عن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

وكالات / سما /

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أسماء 20 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

ونشرت المجلة الفرنسية أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، تضم كل دفعة 5 أسماء.

الدفعة الأولى:

1- ساديو ماني «ليفربول»

2- سيرجيو أجويرو «مانشستر سيتي»

3- فرانكي دي يونج «برشلونة»

4- هوجو لوريس «توتنهام»

5- دوسان تاديدش «أياكس»

الدفعة الثانية

6- كيليان مبابي «باريس سان جيرمان»

7- ألكسندر أرنولد «ليفربول»

8-دوني فان دي بيك «أياكس»

9- بيير إيمريك أوباميانج «أرسنال»

10- مارك أندريه تير شتيجن «برشلونة»

الدفعة الثالثة

11- كريستيانو رونالدو «يوفنتوس»

12- أليسون بيكر «ليفربول»

13- ماتياس دي ليخت «يوفنتوس».

14- كريم بنزيما «ريال مدريد».

15 - جورجينيو فينالدوم «ليفربول».

الدفعة الرابعة

16- فيرجيل فان دايك «ليفربول»

17- بيرنادو سيلفا «مانشستر سيتي»

18- سون هيونج مين «توتنهام»

19- روبرت ليفاندوفسكي «بايرن ميونيخ»

20- روبيرتو فيرمينو «ليفربول»

ويتبقى 10 مرشحين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، علما بأن الجائزة ستقدم في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتوقع أن يتواجد، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في القائمة الأولية للمرشحين للحصول على الجائزة.

يذكر أن لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني، آخر من فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكان الرقم القياسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لدى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بخمس كرات ذهبية، لكل منهما.