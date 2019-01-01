مورينيو يسخر من سولشاير خليفته في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بشكل غير مباشر من النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد الحالي، مشيراً إلى تمنيه الحصول على وظيفة مثل التي يحصل عليها سولشاير حالياً مع الشياطين الحمر.

وكان أولي جونار سولشاير كان تولى تدريب مانشستر يونايتد كبديل مؤقت للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تعرض للإقالة الموسم الماضي بسبب سوء النتائج، وبعدها قدم سولشاير نتائج طيبة، ليدفع إدارة اليونايتد للتعاقد معه بعقدٍ دائم.

ولكن في آواخر الموسم الماضي، وهذا الموسم، يقدم مانشستر يونايتد مستويات سيئة للغاية، بتواجده الآن بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط فقط.

وتواجد جوزيه مورينيو كمحلل في شبكة “سكاي سبورتس” للحديث عن لقاء مانشستر يونايتد مساء أمس أمام ليفربول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله على ملعب “أولد ترافورد”.

وتحدث جوزيه مورينيو قائلاً “سأحاول العثور على وظيفة مثل التي يحصل عليها سولشاير حالياً مع مانشستر يونايتد، وهو أن أتحدث عن المستقبل طوال الوقت، وعن اللاعبين الشباب، ومن ثم سأكون محصناً مما قد يحدث في المستقبل”.

وأضاف “أعتقد أن هذا شيء رائع، فعقده لمدة ثلاثة مواسم، وكل تلك المدة يتحدث عن المستقبل واللاعبين الشباب”.

وتابع “تعادل مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يمكن اعتباره شيئاً إيجابياً في الوقت الحالي”.