كريستيانو رونالدو: العمر مجرد رقم ولا أهتم بالأرقام القياسية !

وكالات / سما /

أكد كريستيانو رونالدو نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال أن العمر مجرد رقم وأنه قادر من خلال المستويات التي يقدمها على أرض الملعب أن يثبت ذلك.

جاء هذا ضمن حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة حامل لقب الدوري الإيطالي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي غداً –الثلاثاء- على ملعب أليانز ستاديوم لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب دوري أبطال أوروبا.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً علق على وصوله إلى 700 هدف في مسيرته الكروية قائلاً “إنهم بالفعل الماضي. أريد تسجيل المزيد، ولكن ما يهمني أكثر هو النجاح مع يوفنتوس ومنتخب البرتغال. الأرقام تأتي بعد ذلك”.

وعن المستقبل، قال “العمر مجرد رقم. أن تكون 34، 35 أو 36 عاماً هذا لا يعني انتهاء مسيرتك. يمكنني إثبات ذلك من خلال مستوياتي. أشعر أنني أفضل من ذي قبل”.

وعن العمل الجماعي لليوفي، قال “لا أتفق مع الصحافة حينما تقول أن يوفنتوس معي يلعب بشكل مختلف. هذا يحدث أيضاً مع المنتخب الوطني. كل شخص له دوره: إذا طلبت مني أن أكون حارس مرمى، لا أعرف كيف أقوم بها، مثلما لا يستطيع بوفون اللعب كمهاجم. نحن جميعاً نعمل كفريق، وهذا السبب وراء أننا ننجح”.