قوات الاحتلال تعتقل 8 شبان في العيسوية بالقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملتها في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، واعتقلت ثمانية شبان من أبنائها.

وقالت مصادر محلية ، إن المعتقلين هم: عبد ثائر محمود، وأحمد أبو رومي، ومحمد وليد محمود، ومحمد بسام عبيد، ومحمد زكريا عليان، ونور ماهر محيسن، ووديع عليان، وحسام عليان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت الليلة الماضية، بالضرب على الشاب أبو رومي قبل أن تعتقله وأصابت الشاب سالم درويش، في أعقاب اندلاع مواجهات في البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل شبه يومي وتنكل بأهلها وتعتقل أبناءهم.