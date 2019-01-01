ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر فشل نتنياهو يفشل في مهمته تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة واعادة كتاب التكليف الى ريفلين، الذي سوف ينقل التكليف الى رئيس قائمة الأزرق والأبيض بيني غانتز، لتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما، عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة يديعوت احرنوت :

- مع نقل التفويض وتكليف تشكيل الحكومة الى غانتز.. نتنياهو يبدا حملة ضد حكومة الأقلية

- في الليكود يستعدون لنقل التكليف الى غانتز قائلين: سيناريو الكابوس هو تشكيل حكومة اقلية بزعامة غانتز لإبعاد نتنياهو عن الحكومة الجديدة

- طاقم مفاوضات الأزرق والأبيض يستعدون لعقد اجتماعات مع رؤساء أحزاب اليمين

- عضو الكنيست يعالون: كل ما مررنا به بسبب تورط نتنياهو في قضايا جنائية اجرامية

صحيفة هآرتس:

- نتنياهو يعيد الى الرئيس ريفلين التكليف والأخير بدوره نقل التكليف الى غانتز

- المستوطنين في يتسهار يقذفون الجيش الإسرائيلي بالحجارة وأيضا للمرة الثانية لا يوجد اعتقالات في صفوف المستوطنين

- نتنياهو تحدث مع بوتين في إمكانية العفو عن نعمة يسساكر المتهمة بتهريب الماريجوانا الى روسيا

- ترمب: لقد اردت ان اسحب جميع القوات الامريكية من سوريا ولكن إسرائيل طلبت بقاء القوات الأمريكية في سوريا

- وفاة الحاخام نسيم كارلتس وهو اكبر الحاخامات في التيار الأرثوذكسي المتطرف

صحيفة معاريف:

- نتنياهو يعيد التكليف الى الرئيس ريفلين والأخير يمنحه الى غانتز

- بعد ان تخلى نتنياهو عن التكليف.. ماذا سيحدث الان؟

- السؤال المركزي: هل سيتم تشكيل حكومة خلال الشهرين القادمين أم الذهاب الى انتخابات ثالثة؟

- وفاة الحاخام البارز الأرثوذكسي نسيم كارليتس عن عمر يناهز 93 عاماً

- المستوطنون في يتسهار يلقون الحجارة على حرس الحدود دون وقوع إصابات

- عمير بيرتس واباكسيس: نتنياهو انهى مهامه وفشل في تحقيق أمل إسرائيل

صحيفة إسرائيل اليوم:

- إصرار غانتز سوف يقودنا الى انتخابات ثالثة

- غانتز لا يستطيع تشكيل حكومة ولكنه يملك علاقات مع وسائل الاعلام ومع المستشار القانوني

- نتنياهو يعيد كتاب التكليف الى الرئيس ريفلين وسوف يتم نقل التكليف الى غانتز

- اليابان تختار امبراطور جديد لها

- وفاة الحاخام نسيم كارلتس عن عمر 93 عاما

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