بومبيو: ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر

وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين، إن الرئيس الأميركي على استعداد لخيار عسكري ضد تركيا.

وفي مقابلة مع شبكة "CNBC"، قال بومبيو إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على استعداد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا نتيجة عملياتها في سورية إذا اقتضت الضرورة".

وكانت الرئيس الأميركي قد صرح،أن الأكراد يغادرون مناطق محددة في سورية، وأن الولايات المتحدة لم تلتزم تجاههم بالبقاء مدة 400 سنة لحمايتهم.

وأضاف أنه لا يريد ترك أي قوات أميركية في سورية، ولكنه "سيعاقب تركيا إذا أساءت التصرف في سورية"، على حد تعبيره.

وكانت قد نقلت "فرانس برس" عن مصادر عسكرية تركية، قولها إن إقامة منطقة محدودة بطول 120 كلم كـ"خطوة أولى" ستبدأ في وقت مبكر مساء الثلاثاء، في حال انسحاب القوات الكردية من "وحدات حماية الشعب" طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، بين تركيا والولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار "إذا اكتمل الانسحاب، فستنتهي العملية العسكرية".