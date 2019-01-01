  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو: ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر


وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين، إن الرئيس الأميركي على استعداد لخيار عسكري ضد تركيا.

وفي مقابلة مع شبكة "CNBC"، قال بومبيو إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على استعداد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا نتيجة عملياتها في سورية إذا اقتضت الضرورة".

وكانت الرئيس الأميركي قد صرح،أن الأكراد يغادرون مناطق محددة في سورية، وأن الولايات المتحدة لم تلتزم تجاههم بالبقاء مدة 400 سنة لحمايتهم.

وأضاف أنه لا يريد ترك أي قوات أميركية في سورية، ولكنه "سيعاقب تركيا إذا أساءت التصرف في سورية"، على حد تعبيره.

وكانت قد نقلت "فرانس برس" عن مصادر عسكرية تركية،  قولها إن إقامة منطقة محدودة بطول 120 كلم كـ"خطوة أولى" ستبدأ في وقت مبكر مساء الثلاثاء، في حال انسحاب القوات الكردية من "وحدات حماية الشعب" طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، بين تركيا والولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار "إذا اكتمل الانسحاب، فستنتهي العملية العسكرية".

الأكثر قراءة اليوم

الإعلان عن رزمة تسهيلات لموظفي غزة

فلسطيني من غزة يجمع “ثروة” من الحجارة

علاء مبارك يعلق على حضور "حسناوات" بمظاهرات لبنان (صورة)

تشمل سعدات والبرغوثي.. حماس تتعهد بصفقة تبادل "مشرّفة"

حماس : نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها مع سوريا

المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان

تنويه هام من وزارة المالية بغزة للموظفين حول الاستفادة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

11

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

ردا على حجب عشرات المواقع الاخبارية.. حماس: السلطة تدفن رأسها في الرمال

لجنة الانتخابات توضح حقيقة إدلائها تصريحات بشأن موافقة حماس على انتخابات تشريعية