عودة: مستعدون لانتخابات ثالثة

القدس المحتلة / سما /

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، مساء اليوم الاثنين، أنهم مستعدون لانتخابات ثالثة في حال تطورت الأمور إلى ذلك بعد ان اعلن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود فشله في تشكيل الحكومة لأول مرة منذ 11 عامًا.

وقال عودة في منشور له عبر الفيسبوك، انتخابات ثالثة، أمر متعب قليلًا، ولكننا سنحصل على 15 مقعدًا، هكذا استشعرت إرادة الناس وثقتها بنفسها وبقوتها منذ الانتخابات الأخيرة.

وأكد على أن العرب داخل الخط الأخضر كانت لهم مساهمة كبيرة ومهمة في منع المحرض الأكبر (بالإشارة إلى نتنياهو) من الاستمرار، مضيفًا "ستكون لنا مهمة منعه نهائيًأ من العودة للحكم".

وأعلن نتنياهو الليلة أنه أعاد التكليف بتشكيل الحكومة للرئيس رؤوفين ريفلين، فيما أعلن الأخير أنه سيكلف بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، الذي رحب بالخطوة وقال "حان الوقت لنا".