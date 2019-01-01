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رئيس الاحتلال يكلف غانتس لتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

الإثنين 21 أكتوبر 2019 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاحتلال يكلف غانتس لتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، تفويض رئيس حزب ازرق أبيض بيني غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية خلفًا لبنيامين نتنياهو الذي فشل في تشكيلها.

وقال ريفلين وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال، "تلقيت كتاب التفويض من نتنياهو الذي لم يتمكن من تشكيل حكومة برئاسته، وسأنقل التفويض إلى غانتس في أقرب فرصة لمدة 28 يومًا لتشكيل الحكومة".

من جهته أبدى نتنياهو غضبه من غريمه بيني غانتس، قائلًا: "غانتس لم يستجب لكل الدعوات والمبادرات من أجل تشكيل حكومة وحدى في ظل التحديات الأمنية القائمة".

كما هاجم نتنياهو القائمة العربية المشتركة الداعمة للإرهاب والمناهضة لوجود دولة "إسرائيل".

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