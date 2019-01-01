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مسؤولة إسرائيلية تشارك في مؤتمر البحرين

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة إسرائيلية تشارك في مؤتمر البحرين


القدس المحتلة / سما /

 شاركت دانا بنبنيشتي مديرة ما يسمى بدائرة الأمن الإقليمي ومكافحة "الإرهاب" في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في مؤتمر أمن الملاحة الخليجي الذي تستضيفه البحرين اليوم وغدًا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن بنبنيشتي ترأست الوفد الإسرائيلي الرسمي الذي حضر المؤتمر إلى جانب 60 دولة أخرى شاركت فيه.

ويركز المؤتمر على القضية الإيرانية وخطر الملاحة في الخليج، حيث يعقد استكمالًا لمؤتمر وارسو الذي دعت إليه الخارجية الأميركية في شباط/ فبراير الماضي في العاصمة البولندية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي كان من المقرر أن يشارك وفد إسرائيلي رسمي برئاسة وزير الاقتصاد إيلي كوهين في مؤتمر الابتكار الدولي، لكنه ألغى رحلته بسبب "الوضع الأمني".

وشاركت إسرائيل عبر عدة مسؤولين في مؤتمر المنامة لتسويق الجزء الاقتصادي من صفقة القرن منذ نحو 4 أشهر.

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