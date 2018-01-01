نقابة الصحفيين تعلق على قرار حجب المواقع: يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية

رام الله / سما /

وصفت نقابة الصحفيين قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الاعلام والقاضي باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً انه "بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية"، ورأت ان هذا "يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وأكدت النقابة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخداما فظا لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار وانهاء أثره ومراجعة الآلية التي اتخذ بها، مؤكدة انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، للاستئناف على هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.