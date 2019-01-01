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الشرطة تقبض على شخص نشر تحريض على قتل افراد الشرطة في ضواحي القدس.

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص نشر تحريض على قتل افراد الشرطة في ضواحي القدس.


القدس المحتلة / سما /

 قبضت الشرطة اليوم على شخص بعد نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الشتائم البذيئة  وتحريض على قتل افراد الشرطة في جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه وقبل ثلاثة ايام نشرت الشرطة خبر عن ضبط مركبة غير قانونية وكان بداخلها 30 طفل مغادرين من احدى رياض الاطفال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وكان لشخص تعليقات شتائم بذيئة وتحقير للشرطة والدعوة لدهس أفراد الشرطة.


واضافت انه وبعد اجراءات البحث والتحري تم الكشف عن هوية الشخص ، وتمكنت الشرطة مساء اليوم القبض عليه في العيزرية ، وبالإستماع لأقواله افاد بانه من قام بنشر التحريض بقتل أفراد الشرطة.

واكدت بأن الشرطة أوقفت المقبوض عليه تمهيدا لاحالته  للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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