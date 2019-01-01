  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ردا على حجب عشرات المواقع الاخبارية.. حماس: السلطة تدفن رأسها في الرمال

الإثنين 21 أكتوبر 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على حجب عشرات المواقع الاخبارية.. حماس: السلطة تدفن رأسها في الرمال


غزة / سما /

ردت حركة حماس مساء اليوم الاثنين على قرار السلطة الفلسطينية بحجب مواقع إعلامية فلسطينية.

وقالت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي حسام بدران: "إن السلطة الفلسطينية  تقوم بدفن رأسها في الرمال في محاولاتها لمنع حرية التعبير والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع".

وأضاف "لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل".

وأشار بدران إلى أن "قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم".

كما دعا السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.

وطالب السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

الأكثر قراءة اليوم

مستشرقة إسرائيلية تشرح أسباب تراجع الرئيس عباس بملف أموال المقاصة

الإعلان عن رزمة تسهيلات لموظفي غزة

فلسطيني من غزة يجمع “ثروة” من الحجارة

تشمل سعدات والبرغوثي.. حماس تتعهد بصفقة تبادل "مشرّفة"

علاء مبارك يعلق على حضور "حسناوات" بمظاهرات لبنان (صورة)

حماس : نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها مع سوريا

المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان

الأخبار الرئيسية

11

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

لجنة الانتخابات توضح حقيقة إدلائها تصريحات بشأن موافقة حماس على انتخابات تشريعية

العالول: الذهاب للانتخابات "أمر محسوم" واتصالات مكثفة ستبدأ مع حماس والجهاد

يديعوت تكشف عن معايير إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

حماس : نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها مع سوريا