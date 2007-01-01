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لجنة الانتخابات توضح حقيقة إدلائها تصريحات بشأن موافقة حماس على انتخابات تشريعية

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات توضح حقيقة إدلائها تصريحات بشأن موافقة حماس على انتخابات تشريعية


رام الله / سما /

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، تصريحا صحفيا تنفي خلاله إدلائها أي مسؤول تصريحات عبر بعض المواقع الإخبارية حول موافقة حركة حماس على دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات التشريعية أولا ومن ثم الرئاسية.

وفيما يلي نص تصريح لجنة الانتخابات المركزية كاملا:

تداولت بعض المواقع الإخبارية انباءا حول تصريحات صادرة عن مسئولي لجنة الانتخابات المركزية، تتحدث عن موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية أولا ومن ثم الرئاسية، الي جانب تأكيد اللجنة (كما ادعت وسائل الإعلام) على ضرورة إتباع القانون رقم 1 لسنة 2007، والذي ينص علي اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل للانتخابات.

ان لجنة الانتخابات المركزية تؤكد عدم إدلائها بأي تصريح صحفي من هذا القبيل، حيث أن سياسة اللجنة الإعلامية تتمثل في تغطية أخبار ونشاطات اللجنة وعدم الإدلاء بأي تصريحات تنسب الى أي فصيل سياسي.

وإذ تشكر اللجنة تفاعل كافة وسائل الإعلام على تغطيتها للأخبار المتعلقة بالانتخابات العامة فإنها في نفس الوقت تأمل من كافة المصادر والمواقع أن تتحقق مباشرة من التصريحات الصادرة عن اللجنة فقط.

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