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جامعة الأزهر بغزة توضح حقيقة منع طلبة كلية طب الأسنان دخول الجامعة...

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأزهر بغزة توضح حقيقة منع طلبة كلية طب الأسنان دخول الجامعة...


غزة / سما/

علقت جامعة الازهر على ابناء منع طلبة كلية طب الأسنان، من دخول الجامعة، بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.

واوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية مازن حمادة أن هذه الأنباء غير صحيحة، وليست بالطريقة السلبية التي تم نشرها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام. 

وأشار إلى ان ما حدث هو إجراءات داخلية لحث الطلبة على دفع الرسوم، حتى ينتظموا في دراستهم، لافتاً إلى أن الجامعة تقوم بواجبها تجاه الطلبة، كما الطالب عليه أن يقوم بواجباته تجاه الجامعة.

وكانت وسائل إعلام محلية زعمت أن إدارة جامعة الازهر منعت طلبة كلية طب الأسنان، من دخول الجامعة، بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.

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