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اشتية يرعى توقيع اتفاقيات منح مالية لـ17 مشروعا بدعم من صندوق التضامن الإسلامي

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يرعى توقيع اتفاقيات منح مالية لـ17 مشروعا بدعم من صندوق التضامن الإسلامي


رام الله / سما /

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، جرى اليوم الاثنين، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، توقيع اتفاقيات منح مالية لـ17 مشروعا لصالح مؤسسات فلسطينية، أقرها صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

جرى ذلك، بحضور ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وممثلين عن الرئاسة ووزارة الخارجية.

وشملت الاتفاقيات العديد من المشاريع في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية، إضافة الى تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المطلوبة، الى جانب دعم نشاط الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، مع التركيز على مشاريع في مدينة القدس.

 وثمن رئيس الوزراء الدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي لفلسطين في العديد من المجالات، معربا عن ثقته بمواصلة تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة.

 وأكد اشتية أهمية هذه الاتفاقيات التي استهدفت مؤسسات غير ربحية، لا سيما مؤسسات مجتمعية ومقدسية.

 من جانبه نقل ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي، تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، مؤكدا مواصلة المنظمة دعمها السياسي والمالي لفلسطين، وكل متطلبات العمل في إطار التمكين الاقتصادي لمدينة القدس وقطاع غزة.

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