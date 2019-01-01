يوم تضامني مع فلسطين في مدينة ليل الفرنسية

باريس /سما/

نظمت جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين في مدينة ليل – فيل نوف داسك، يوماً تضامنياً تحت عنوان "سبع ساعات من اجل فلسطين".

وشارك السكرتير اول في سفارة فلسطين لدى فرنسا قيس كسابري ممثلاً عن السفير سلمان الهرفي، في طاولة نقاش مستديرة الى جانب رئيس جمعية التضامن البلجيكية مع فلسطين، عضو برلمان منطقة والوني بيكار البلجيكية سيرج اوستاش.

وشكر كسابري جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية في المدينة الفرنسية ولكل فروعها، على العمل الدؤوب الذي يقومون به من اجل إبقاء القضية الفلسطينية حية وحاضرة في الرأي العام الفرنسي والاوروبي.

ووضع الحضور بصورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية الموجهة ضد شعبنا وارضه ومقدراته وثرواته، خاصة في مدينة القدس المحتلة والتسارع الاستيطاني الذي تحاول إسرائيل من خلاله فرض وقائع جديدة على الأرض تهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من إمكانية تحقيق مطالبه الوطنية المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة ضمن حدود آمنة معترف بها بعاصمتها القدس الشريف، وفي عودة اللاجئين الى ديارهم وتطبيق مئات قرارات الشرعية الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وتطرق كسابري الى توجيه الرئيس محمود عباس للجنة الانتخابات المركزية لتبدأ عملها تحضيراً للانتخابات التشريعية والرئاسية، وأهمية هذه الانتخابات التي تأتي بهدف استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع، طالباً من جمعيات الصداقة الأوروبية مع فلسطين مخاطبة السلطات الأوروبية لمساعدة فلسطين في هذه العملية الانتخابية المحورية.

وشدد على الموقف الفلسطيني الذي أعلنه الرئيس والقيادة الفلسطينية برفض صفقة القرن والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية والنضال من اجل تحقيقها، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني الذي عاش على ارضه منذ آلاف السنين ولم يتركها يوماً لن يتخلى عنها لأي سبب وسيواصل نضاله حتى تحقيق الحرية والعدالة والسلام.

وكان اليوم التضامني الذي نظمته مدينة ليل – فيل نوف داسك، اشتمل عدة فعاليات بينها تقديم لعبة تربوية مخصصة للأطفال تحت اسم "عاشت فلسطين"، وتنظيم معرض صور ضوئية تحت عنوان "فلسطين: من النكبة الى اليوم" ضم صوراً اختصرت تاريخ فلسطين الحديث تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة فلسطين وحتى يومنا الحاضر.

كما اشتمل اليوم التضامني قراءات شعرية ومسرحية، وتقديم شهادات لعدد من مناضلي الجمعية الذين زاروا فلسطين مؤخراً، وتقديم وجبة غداء ضمت اشهر المأكولات التراثية الفلسطينية.