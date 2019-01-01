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مركز عبد الشافي يختتم سلسلة من اللقاءات التوعوية وتوقيع عريضتين

الإثنين 21 أكتوبر 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما/

نفذ مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية عشرة لقاءات توعوية ببعض الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وحملة توقيع عريضتين حول " تعزيز مشاركة الشباب في مجالس البلدية " و حول " تعزيز مشاركة الشباب في المنظمات الأهلية " .

جاءت هذه اللقاءات في سياق مشروع منفذ من قبل المركز بعنوان " نحو تعزيز ثقافة حقوق الانسان بين أوساط الشباب " .

تم من خلال هذا المشروع تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمجموعة من الشباب حول مفاهيم " المجتمع المدني ، والديمقراطية ، الجندر والتنمية ، مشاركة الشباب ، حقوق الانسان " .

وقد قام المتدربين بعد ذلك بتنفيذ اللقاءات التوعوية بهدف تعزيز مشاركة الشباب في نشر ثقافة حقوق الانسان واحترام الحريات العامة بالمجتمع الفلسطيني وخاصة بين اوساط الطلبة .

وتم تجميع مئات التواقيع التي تطالب بتعزيز مشاركة الشباب في كل من مجالس الطلبة والمنظمات الأهلية من بعض الجامعات بالقطاع وذلك في اطار التأكيد على أهمية تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتولي الشباب للمراكز القيادية بمؤسسات المجتمع .

انتهى

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