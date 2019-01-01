مواطن يسلم نجله لشرطة مكافحة المخدرات بالخليل !

الخليل / سما /

قالت الشرطة اليوم الإثنين، إن مواطنًا أبلغ عن ابنه لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنها تلقت اتصال هاتفي ورد لشرطة مكافحة المخدرات من أحد المواطنين يبلغ فيه عن تعاطي ابنه المخدرات في منزل العائلة.

ولفتت إلى أن شرطة مكافحة المخدرات وصلت للمنزل، وألقت القبض على الابن، وضبطت كمية من المواد المخدرة بحوزته.

وأشارت إلى أن المواد المخدرة كانت عبارة عن مادة الماريجوانا، وتم التحرز عليها أصولًا.

وأكدت توقيف المواطن مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولًا.