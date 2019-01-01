هيئة الاسرى: اعدنا رواتب 23 اسيرا من الجهاد داخل السجون كانت مقطوعة سابقا

رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قطع رواتب الأسرى يشمل الأسرى الذين لم يحدثوا بياناتهم أو كانوا يستلمون رواتب دون أن يقضوا خمس سنوات داخل سجون الاحتلال.

وأضاف أبو بكر لصحيفة "فلسطين" المحلية: "هناك أسرى يستلمون نصف راتب لوجودهم في غزة وهذا قرار سياسي يشمل جميع مَن يتلقون رواتب من السلطة هناك، وهناك مَنْ قُطعت رواتبهم وعندما راجعنا بخصوصهم أخبرونا بأن عليهم قضايا أمنية لانتمائهم لحماس أو تيار دحلان".

وأوضح أن الهيئة تتواصل مع السلطة لإعادة صرف الرواتب كاملة للأسرى داخل سجون الاحتلال، "لكن استجابة وزارة المالية ليست بالشكل المطلوب".

وقال أبو بكر إن وزارة المالية أبلغتهم بأن أسرى حماس "يتلقون راتبًا آخر لذلك قطعت رواتبهم" وفق ادعائها، معربًا عن دعمه لخطوات الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

وذكر أبو بكر أن الهيئة نجحت في إعادة رواتب 23 من أصل 30 أسيرًا داخل سجون الاحتلال من الجهاد الإسلامي على أن يُعاد الراتب للباقين الشهر المقبل.