28 يومًا على إضراب الأسيرة اللبدي.. أوجاع بالقلب وآلام بالمعدة

رام الله / سما /

تواصل المعتقلة هبة اللبدي إضرابها عن الطعام منذ 28 يومًا رفضًا لاعتقالها الإداري، وسط تدهور ملحوظ على حالتها الصحية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان اليوم الاثنين، إن اللبدي تمر بأوضاع صحية سيئة، حيث تشتكي من نخزات وأوجاع بالقلب، ومن إرهاق ودوخة مستمرة وشعور بالاغماء، ومن آلام في المعدة.

وتحتجز سلطات الاحتلال اللبدي في عزل سجن "الجلمة" داخل زنزانة ضيقة عديمة التهوية والإضاءة، مليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها 4 كاميرات مراقبة، وترفض إدارة السجن إعطائها أي احتياجات شخصية.

ولفتت، بأنه خلال الأسبوع الماضي جرى تثبيت أمر الاعتقال الاداري الصادر بحقها لمدة خمسة أشهر، بعد عقد جلسة مغلقة بمحكمة عوفر العسكرية.