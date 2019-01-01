  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تؤكد عزمها ضخ مزيد من الاستثمارات في السودان

الإثنين 21 أكتوبر 2019 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تؤكد عزمها ضخ مزيد من الاستثمارات في السودان


الدوحة/وكالات/

​قال السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن على الكبيسي، إن الدوحة تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في السودان.

وأعرب السفير القطري خلال لقاء مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أمس الأحد، عن رغبة قطر في تعزيز التعاون مع السودان في كل المجالات، وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأضاف أن الدوحة ستقوم بمزيد من الاستثمارات بالسودان في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، وستشجع القطاع الخاص القطري على الاستثمار في السودان في كافة المجالات، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المرتقبة ولا تاريخ ضخها.

وتستثمر قطر حاليا 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعا في مجالات الزراعة والسياحة والعقارات، وفق بيانات سودانية رسمية.

وتعتبر الاستثمارات السعودية هي الأكبر بين الاستثمارات الخليجية في السودان بقيمة 11 مليار دولار، بحسب البيانات السودانية.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو... "معلمة مدرسية" تحرق شهاداتها أمام وزارة التربية والتعليم

صدام حسين ...

الإعلان عن رزمة تسهيلات لموظفي غزة

الغندور: بدء استفادة موظفي غزة من مستحقاتهم المالية غدًا الاثنين

تفاصيل اجتماع القوى الثمانية حول انهاء الانقسام

وزير الاشغال يعلن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار "حيّ الندي" في قطاع غزة

علاء مبارك يعلق على حضور "حسناوات" بمظاهرات لبنان (صورة)

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف عن معايير إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

حماس : نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها مع سوريا

المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان

مستشرقة إسرائيلية تشرح أسباب تراجع الرئيس عباس بملف أموال المقاصة

الملك عبدالله يتجاهل طلبا إسرائيليا .. فما هو ؟