  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أرتال للجيش السوري تتجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرتال للجيش السوري تتجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة


دمشق/وكالات/

ذكر مصدر ميداني محلي أن عدة أرتال من ألوية مدرعة تابعة للجيش السوري توجهت إلى منطقة شرق الفرات، للانتشار في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد: "أرتال من الجيش السوري تتوجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة".

وأوضح المصدر الميداني، حسب الوكالة، أن "الأرتال العسكرية مؤلفة من ثلاثة ألوية مدرعة" للقوات الحكومية.

وفي 17 أكتوبر، توصلت تركيا والولايات المتحدة، المتحالفة مع المقاتلين الأكراد في الحرب على "داعش"، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق حول نظام وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، ينص على تعليق كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، للانسحاب من منطقة بعمق نحو 32 كيلومترا نحو الجنوب.

وأكد بينس في حينه أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.

واعتبرت السلطات السورية هذه التحركات خرقا لسيادة البلاد، وأرسلت قوات للسيطرة على عدد من المدن والبلدات الكبيرة هناك، بعد التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي ينشط ضمنها المقاتلون الأكراد، بوساطة من الجانب الروسي، وسط زيادة المخاوف من اندلاع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري في ظل الخلافات الحادة بين دمشق وأنقرة.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو... "معلمة مدرسية" تحرق شهاداتها أمام وزارة التربية والتعليم

صدام حسين ...

الإعلان عن رزمة تسهيلات لموظفي غزة

الغندور: بدء استفادة موظفي غزة من مستحقاتهم المالية غدًا الاثنين

تفاصيل اجتماع القوى الثمانية حول انهاء الانقسام

وزير الاشغال يعلن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار "حيّ الندي" في قطاع غزة

علاء مبارك يعلق على حضور "حسناوات" بمظاهرات لبنان (صورة)

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف عن معايير إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

حماس : نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها مع سوريا

المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل مشروطة بوقف الاستيطان

مستشرقة إسرائيلية تشرح أسباب تراجع الرئيس عباس بملف أموال المقاصة

الملك عبدالله يتجاهل طلبا إسرائيليا .. فما هو ؟