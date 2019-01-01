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الاردن : دائرة المخابرات أحبطت مخططات إرهابية لخلية مؤيدة لداعش

الإثنين 21 أكتوبر 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن : دائرة المخابرات أحبطت مخططات إرهابية لخلية مؤيدة لداعش


عمان / وكالات /

 كشفت صحيفة أردنية اليوم الاثنين أن دائرة المخابرات أحبطت قبل فترة مخططات لخلية من خمسة أشخاص مؤيدين لداعش كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم.
وذكرت صحيفة “الرأي” الأردنية أنه تم إلقاء القبض على أفراد الخلية في تموز/يوليو الماضي.
ومن الأهداف التي كانت تنوي الخلية استهدافها، كما ورد في لائحة اتهام حصلت عليها الصحيفة من محكمة أمن الدولة، الحراسات الأمنية المتواجدة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقين والاستيلاء على أسلحتهم، واستهداف دوريات الأمن العام المتواجدة بشكل ثابت على طريق السلط/السرو، وخطف أحد رجال المخابرات وقتله بمنطقة مهجورة وحرق جثته.
وبدأت محكمة أمن الدولة أمس الأحد بمحاكمة أفراد الخلية. وذكرت الصحيفة أن المتهمين نفوا ما أسندته إليهم نيابة أمن الدولة من تهم، وأجابوا أنهم غير مذنبين.
ووفق لائحة الاتهام، يواجه المتهمون تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.
وكشفت الصحيفة أن ثلاثة من المتهمين كانوا حاولوا التسلل إلى الأراضي السورية للقتال بصفوف داعش، إلا أنه تبين لهم صعوبة الخروج من الأراضي الأردنية إلى السورية لوجود الحراسات على الحدود من قبل الجيش الأردني، ومن ثم قررت المجموعة تشكيل خلية إرهابية لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم داعش.

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