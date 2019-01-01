الحكومة اللبنانية توافق على معظم بنود ورقة الحريري الإصلاحية

بيروت / وكالات /

تزايد عدد المتظاهرين في وسط بيروت، ظهر اليوم، ترقبا لمقررات مجلس الوزراء الذي شارف في هذه الأثناء على الانتهاء من مناقشة الورقة الإصلاحية، التي يؤمل أن تلقى صدى إيجابيا في الشارع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن أجواء صاخبة رافقت الجلسة الحكومية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، فيما عمد المتظاهرون في مختلف المناطق اللبنانية إلى نصب خيم وسط الشوارع والطرقات إيذانا باستمرار موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ 5 أيام.

من جهة أخرى، قالت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" إن "مجلس الوزراء أقر حتى الآن 17 بندا، ويواصل مناقشة الورقة الإصلاحية".